Osimhen alla Juve solo ad una condizione | De Laurentiis ha deciso

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è in bilico, con la Juventus pronta a tentare un affondo. Aurelio De Laurentiis ha fissato le condizioni per la cessione. Mentre la squadra è concentrata sulla lotta per lo Scudetto, le voci di mercato si intensificano, e spunta il nome di Kevin De Bruyne tra le potenziali trattative.

Il Napoli deve cedere Osimhen, e la Juventus ci rpova: il patron De Laurentiis ha fissato la condizione. Nonostante ci sia uno Scudetto tutto da conquistare sul campo, in casa Napoli si pensa già al mercato. Nelle ultime ore riecheggia sempre più forte il nome di Kevin De Bruyne, per cui oramai è confermato l’interesse concreto degli azzurri. In ottica mercato in uscita, invece, c’è sempre un nome che prevale su tutti: quello di Victor Osimhen. Il nigeriano è pronto a tornare in azzurro, quanto meno temporaneamente, dopo l’ottima stagione in prestito al Galatasaray. Ci sono pochi dubbi riguardo al suo nuovo addio, questa volta a titolo definitivo, e la candidata numero uno per il suo acquisto sorprende: il bomber, infatti, è fortemente voluto dalla Juventus dell’ex d.s. Giuntoli. Osimhen-Juve, De Laurentiis alza la richiesta. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen alla Juve solo ad una condizione: De Laurentiis ha deciso

TORINO - Due vittorie per completare la caccia al tesoro. Dopo un sentito "grazie" all' Atalanta per aver frenato la corsa della Roma, adesso tocca alla Juve: la vittoria della Dea sui giallorossi ha ...

Osimhen Juventus è uno di quegli affari di mercato in grado di cambiare le sorti di un campionato. Un colpo epocale come fu il trasferimento di Gonzalo Higuain, sempre da Napoli a Torino. La storia og ...

C'è in palio un tesoro quantificabile in una forbice tra i 60 e gli 80 milioni: tanto vale essere tra le 36 elette che partecipano al maxi-girone di Champions. Con l'eliminazione patita ai playoff dal ...

