Osasuna-Atletico Madrid il pronostico de LaLiga | sorpresa combo

Siamo giunti alle battute finali della Liga 20242025, che vede il Barcellona ad un passo dalla conquista del titolo. Il massimo campionato spagnolo prende i riflettori con il turno infrasettimanale, valido per la 36ª giornata. Domani, giovedì 15 maggio, ci aspettano ben quattro partire: il programma si aprirà con il match tra Osasuna e Atletico Madrid, in campo allo stadio El Sadar dalle 19:00. G li ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.00, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.30 e 3.75. Come arrivano al match Osasuna e Atletico Madrid. L’Osasuna occupa l’undicesima posizione in classifica con 45 punti, ma la zona Europa è ancora a portata di mano. Infatti, la squadra di Pamplona dista appena due lunghezze dall’ottavo posto, valido per la qualificazione alla prossima Conference League. 🔗Leggi su Sololaroma.it