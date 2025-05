Orrore in via Bellaria Trovato gatto impiccato È caccia al responsabile

Un atroce fatto di cronaca ha sconvolto la comunità pistoiese: un gatto è stato trovato impiccato in via Bellaria. Questo atto di violenza ha suscitato orrore e indignazione, scatenando una caccia al responsabile. I social si sono riempiti di messaggi di condanna e solidarietà verso gli animali, chiedendo giustizia per la vittima di questa crudeltà.

Un gatto è stato trovato impiccato in via Bellaria. Un atto crudele, un reato penalmente perseguibile, avvenuto in pieno giorno, che ha suscitato orrore e riprovazione nell’intera comunità pistoiese. Migliaia i messaggi sui social, di condanna dell’atto di inaudita violenza e di solidarietà verso la famiglia con cui l’animale viveva, non lontano da dove è stato trovato il cadavere. Anche il sindaco Alessandro Tomasi si è fatto interprete dello sdegno della città: "E’ un fatto che ci ferisce e ci indigna profondamente – scrive il sindaco nel suo profilo di Facebook –. Non pubblico la foto per rispetto di tutti noi, del povero animale e per evitare che squilibrati possano emulare un gesto tanto crudele". Sono immediatamente scattate le indagini penali. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Pistoia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orrore in via Bellaria. Trovato gatto impiccato. È caccia al responsabile

Su questo argomento da altre fonti

Orrore in via Bellaria. Trovato gatto impiccato. È caccia al responsabile

Lo riporta lanazione.it: È stata subito aperta un’indagine, affidata alla squadra di polizia municipale . Appello del sindaco e delle associazioni per la tutela degli animali a fornire. ogni informazione utile. Saranno acquis ...

Un gatto trovato impiccato in via Bellaria a pistoia, indagini in corso

Riporta gaeta.it: Un gatto impiccato viene trovato in via Bellaria a Pistoia; l’Oipa Pistoia chiede aiuto per individuare i responsabili, mentre si evidenziano analogie con un caso simile avvenuto in Abruzzo.

Gatto trovato impiccato a Pistoia: ‘Gesto crudele che ci indigna’

Lo riporta msn.com: Il sindaco: “Non pubblico la foto per rispetto di tutti noi, del povero animale e per evitare che squilibrati possano emulare un gesto tanto crudele’. Indagini in corso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Myanmar : orrore per l'uccisione di un ragazzo di 14 anni da parte delle forze di sicurezza

Sono oltre 20 finora i minori che hanno perso la vita dal primo febbraio e almeno 17 sono ancora in detenzione arbitraria.