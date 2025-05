Orrore in casa | 15enne uccide ex vicina di casa 82enne

Un tragico episodio ha scosso il quartiere Vigentino di Milano mercoledì 14 maggio, quando un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver strangolato la sua ex vicina di casa, un'anziana di 82 anni, dopo una discussione. La madre del giovane, allertato dall'orrendo gesto, ha chiamato il 112, portando all'arresto del figlio.

Milano - Il giovane ha confessato alla madre di aver strangolato l'anziana dopo una lite; la donna ha chiamato il 112, portando all'arresto del figlio. Un tragico episodio ha sconvolto il quartiere Vigentino di Milano nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio. Una donna di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di via Bernardino Verro, vittima di un'aggressione brutale. A confessare l'omicidio è stato un ragazzo di 15 anni, vicino di casa della vittima e figlio dell'ex badante della donna. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era recato a trovare l'anziana, con la quale la sua famiglia aveva mantenuto rapporti di amicizia anche dopo essersi trasferita in un altro stabile nelle vicinanze. Durante la visita, sarebbe scoppiata una lite per motivi ancora da chiarire. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Orrore in casa: 15enne uccide ex vicina di casa 82enne

