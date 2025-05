Oroarezzo 2025 | continua la crescita internazionale rafforzato il ruolo strategico per il made in italy

Oroarezzo 2025 si conferma un evento cruciale per il made in Italy, chiudendo la sua 44ª edizione ad Arezzo con un incremento del 9% delle presenze estere. La manifestazione di Italian Exhibition Group continua a consolidare il suo ruolo strategico nel panorama internazionale, attirando visitatori e operatori in un contesto di crescente incertezza economica.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Oroarezzo ha chiuso la sua 44ª edizione, visitazione complessiva per la manifestazione di Italian Exhibition Group ad Arezzo Fiere e Congressi in linea con quella dello scorso anno. Crescita delle presenze estere del 9%. In un frangente storico di incertezza sulle barriere tariffarie verso gli Stati Uniti, secondo mercato per volumi dell’export italiano dell’oreficeria e gioielleria e terzo per il distretto aretino, Oroarezzo si conferma piattaforma centrale di business per il Made in Italy di settore, con l’84% di espositori italiani. Premiata la doppia strategia che IEG ha tracciato: anzitutto, puntare sulla crescita mirata delle presenze estere proprio in un momento di incertezza internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e le associazioni di categoria. E poi proporre al mercato, in fiera, manifattura e tecnologie innovative, che permettono di abbinare design, creatività e il giusto utilizzo di metallo prezioso. 🔗Leggi su Lanazione.it