Orfani di femminicidio in Italia duemila ' vittime invisibili' | uno su tre è stato testimone diretto spesso sono bambini

In Italia, gli orfani di femminicidio rappresentano una tragica realtà: duemila vittime invisibili. Questi bambini, definiti “orfani speciali”, spesso diventano testimoni diretti di atti di violenza, perdendo non solo la madre, ma anche il padre, responsabile del crimine. La loro sofferenza rimane in gran parte silenziosa, mentre il dramma del femminicidio continua a colpire le famiglie.

Li chiamano?orfani speciali?, sono quei bambini che hanno perso la mamma vittima di femminicidio. E spesso perdono anche il papà, colpevole di aver ucciso la loro mamma. In Italia.

Il trauma degli “orfani speciali”, lo psicoterapeuta e padre adottivo Damiano Rizzi: “Bambini invisibili per lo Stato”

Si legge su msn.com: Lo psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza: vanno evitati sensi di colpa e sindrome da sopravvissuto. “Manca una mappatura nazionale delle duemila vittime indirette, subito un Registro dell’em ...

Giovanna orfana di femminicidio: la famiglia adottiva l’ha aiutata a superare il lutto. Parliamone

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Una bambina orfana di femminicidio è Giovanna, oggi insegnante di 45 anni, laureata cinque volte, che ha visto morire in un colpo solo la nonna e la madre. Ha provato a proteggerla, mettendosi tra lei ...

A Roma nasce una Community per i giovani orfani di femminicidio

Segnala ansa.it: E' quello promosso da My Way Community International, che sta lavorando per l'apertura di una struttura Community che avrà sede a Roma proprio per sostenere oltre ai minori dichiarati in stato di ...

