Ordine degli architetti di Treviso | Elisa Rizzato è la nuova presidente

Il 13 maggio si è insediato il nuovo consiglio dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Treviso, con Elisa Rizzato come nuova presidente. Architetta di comprovata esperienza e appassionata di progettazione e cultura del settore, Rizzato si prepara a guidare l'Ordine verso nuove sfide e opportunità.

