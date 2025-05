Orazio Maione, talentuoso pianista napoletano, porterà la ricchezza della musica partenopea ad Ariano Irpino il 16 maggio. Il suo concerto, parte della rassegna Biogem Mus, promette un viaggio emozionante attraverso la storia musicale di Napoli, celebrando le melodie che hanno reso famosa la città in tutto il mondo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Orazio Maione celebra la grande musica napoletana a Biogem Il pianista partenopeo è atteso ad Ariano Irpino venerdì 16 maggio, alle 19:00, per un concerto incentrato sulla storia musicale legata alla sua città. Nel corso della serata, rientrante nell’ambito di Biogem Musica, il maestro Maione suonerà, in particolare, la ‘Rapsodia Napoletana op 32’, di Mario Castelnuovo Tedesco, le ‘Quatre Danses Napolitaines op 8’, di Franco Alfano, le ‘Improvvisazioni sopra canzoni napoletane’ di Roberto Piana, e ‘Napoli, Suite pour le piano’, di Francis Poulenc. << Un repertorio – precisa il direttore artistico di Biogem Musica, Nazzareno Carusi – tutto novecentesco (per la precisione, dal 1899 ai giorni nostri) e nel segno della grande s cuola musicale e strumentale napoletana>>. 🔗Leggi su Anteprima24.it