Ora Tutta l' Italia tifa San Marino Gabry Ponte porta il Titano in finale all' Eurovision

San Marino fa il colpaccio all'Eurovision con Gabry Ponte, che conquista la finale con il brano "Tutta l'Italia". Grazie alla sua performance coinvolgente, il noto dj coinvolge non solo il pubblico italiano, ma anche l'intera Europa. Le aspettative sono alte e l'emozione palpabile: il Titano è pronto a brillare!

Gabry Ponte, in gara per rappresentare San Marino, raggiunge la finale dell’Eurovision Song Contest. Con la sua performance di "Tutta l'Italia" dietro la console, coinvolge tutti, facendo saltare in piedi non solo il nostro Paese, ma l'Europa intera. Il noto dj non delude le aspettative, anzi. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ora "Tutta l'Italia" tifa San Marino, Gabry Ponte porta il Titano in finale all'Eurovision

Cosa riportano altre fonti

Tutta San Marino tifa per “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte: “Se vinciamo pronti all’Eurovision”

Si legge su informazione.it: Per i bookmaker stranieri in pole position ci sarebbero gli svedesi Kaj tallonati dall’Austria in gara con “Wasted Love” di JJ, anche se per gli scommettitori italiani della Snai è dato per favorito.

Gabry Ponte: “Lucio Corsi? Molto dolce. A Eurovision faccio il tifo per lui e per l'Albania. Ci sentiamo tutti connessi positivamente”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Gabry Ponte: “Lucio Corsi? Molto dolce. A Eurovision 2025 faccio il tifo per lui e per l'Albania. Ci sentiamo tutti connessi positivamente” ...

Gabry Ponte: stasera canto “Tutta l'Italia” per la prima volta dal vivo

Scrive msn.com: Stasera tutta l’Italia canterà “Tutta l’Italia”, il brano di Gabry Ponte in competizione all’Eurovision Song Contest che, però, gareggia per San Marino. Diretta su Raidue, a partire dalle 21 per la pr ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.