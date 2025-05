Ora Trump inizia a piacere a tutti

Negli ultimi tempi, la figura di Donald Trump ha iniziato a guadagnare consensi, nonostante un inizio di presidenza caratterizzato da decisioni discutibili. Le sue recenti mosse indicano un tentativo di recuperare consensi e dimostrare che è in grado di ascoltare e rispondere alle aspettative dell'elettorato.

Le prime mosse che Donald da presidente ha compiuto non sono state felici, bensì deludenti. Tuttavia ora sembra che il presidente intenda recuperare e non si può sostenere che non lo stia facendo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ora Trump inizia a piacere a tutti

Riporta msn.com: Le prime mosse che Donald da presidente ha compiuto non sono state felici, bensì deludenti. Tuttavia ora sembra che il presidente intenda recuperare e non si può sostenere che non lo stia facendo ...

Fermi tutti! Trump fa una cosa di sinistra: tassa i super-ricchi (ma c'è una ragione)

Scrive huffingtonpost.it: La misura riguarderebbe le persone che guadagnano 2,5 milioni di dollari o più. Al presidente servono soldi per finanziare il suo piano fiscale per la ...

Trump, lo show nel discorso dei 100 giorni: “I migliori di sempre. Mi piacerebbe essere Papa”

repubblica.it scrive: I sondaggi sulla popolarità scesa al 39 per cento? “Sono falsi”, dice il presidente degli Stati Uniti in Michigan. E difende Musk ...

Trump : Il presidente Biden ha umiliato l'America

Trump torna ad attaccare il presidente Biden per la sua politica internazionale. "Guardate cosa succede al confine con l'Ucraina- ha detto parlando in Arizona un anno fa non sarebbe successo nulla", riferendosi alla minaccia di Mosca di invadere l'Ucraina.