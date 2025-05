Operatori del sovraindebitamento | diffidare di chi pensa solo al business

Operatori del sovraindebitamento devono prestare attenzione a chi prioritizza il profitto. Una signora dall’hinterland milanese, piccola esercente, scrive a Pillitteri: si trova in una situazione debitoria critica con i fornitori e si è rivolta a una società specializzata, attratta da spot televisivi, ma ancora non ha avuto un colloquio diretto con un esperto.

Pillitteri Mi scrive una signora dall'hinterland milanese. È una piccola esercente e si trova in una situazione debitoria estremamente critica nei confronti dei fornitori. Si è rivolta a una società che si occupa di sovraindebitamento di cui aveva visto alcuni spot televisivi. Non ha parlato con un professionista, ma con un'operatrice che le ha subito presentato un preventivo di 12mila euro. Da saldare entro il deposito del ricorso. Mi chiede se è una richiesta equa. La risposta, evidentemente, è no. Ma, purtroppo, sono diversi i casi analoghi che, poi, si sono rivolti al mio studio e che avevano ricevuto richieste economiche che non stanno né in cielo né in terra. La signora in questione ha accumulato un passivo nell'ordine dei 60mila euro. La somma che le viene richiesta è, pertanto, pari al 20%.