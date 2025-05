Opera l’ulivo ‘rifiorito’ grazie a Salvatore Lagreca | Mi piangeva il cuore adesso lo curo io

L'ulivo "Rifiorito", al centro della rotatoria dello Zerbo, è tornato a vivere grazie all'impegno di Salvatore Lagreca, un cittadino che, con dedizione e amore, si prende cura della pianta. Senza il suo intervento, questa simbologia di resilienza e bellezza sarebbe ormai scomparsa. La sua storia è un esempio di quanto possa fare un cuore generoso.

Opera (Milano) – L’ulivo al centro della rotatoria dello Zerbo continua a vivere grazie alla dedizione di un cittadino che, volontariamente e gratuitamente, se ne prende cura. Senza il suo intervento, probabilmente la pianta sarebbe già morta. “Quell’ulivo, al centro della rotonda allo Zerbo, era davvero malandato. Così, da alcuni anni, chiedevo alle istituzioni il permesso di occuparmene io, perché mi piangeva il cuore vederlo in quelle condizioni. È un bell’albero, un po’ l’icona del quartiere, visto che si trova proprio all’ingresso dello Zerbo”, racconta Salvatore Lagreca, pensionato, che tra tre giorni compirà 79 anni. La manutenzione del verde pubblico a Opera è affidata a una ditta incaricata di gestire l’intero territorio, ma negli ultimi anni non sono mancate le polemiche per la scarsa cura degli spazi verdi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Opera, l’ulivo ‘rifiorito’ grazie a Salvatore Lagreca: “Mi piangeva il cuore, adesso lo curo io”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Opera GX svela Fake My History

Il browser per i gamer aiuterà gli utenti a dire addio alla loro cronologia internet più imbarazzante Opera GX, il browser per i gamer, ora protegge la reputazione degli utenti con "Fake My History", una nuovissima funzione che sostituisce la cronologia di navigazione più discutibile con una nuova versione dopo due settimane di inattività.