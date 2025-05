Open House Roma | gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Open House Roma torna con la sua tredicesima edizione, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di visitare gratuitamente oltre 200 edifici storici, moderni e contemporanei. Un’occasione imperdibile per esplorare la bellezza e la diversità architettonica della Capitale. Scopri come partecipare e vivere un'esperienza unica nella città eterna!

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma apre le porte alla tredicesima edizione di Open House Rom a, un evento gratuito che consente ai cittadini e ai turisti di scoprire e ammirare dal vivo oltre 200 edifici di valore storico, moderno e contemporaneo. Open House Roma: come funziona. Open House è un’iniziativa nata a Londra nel 1992 grazie all’intuizione di Victoria Thornton. Oggi è diventato un appuntamento internazionale a cui partecipano oltre 50 città nel mondo. A Roma, il progetto è promosso dall ’associazione Open City Roma ETS e si è trasformato in un vero e proprio momento di condivisione e riflessione sul patrimonio artistico. Leggi anche: — Le Dimore Storiche del Lazio aprono le porte il 25 maggio: l’elenco dei luoghi visitabili gratuitamente Durante i nove giorni dell’evento, chiunque potrà visitare edifici storici, studi d’artista, case private e cantieri in trasformazione, spesso inaccessibili al pubblico. 🔗Leggi su Funweek.it

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente

