Onu | A Gaza Israele usa fame come arma

L'ONU accusa Israele di utilizzare la fame come un'arma di guerra nella Striscia di Gaza. Philippe Lazzarini, capo dell'UNRWA, ha denunciato la grave situazione umanitaria durante un'intervista alla BBC, esprimendo la sua impotenza di fronte alla miseria e alla tragedia che colpiscono la popolazione palestinese. La situazione continua a destare profonda preoccupazione internazionale.

7.00 L'Onu accusa Israele di usare la fame nella Striscia di Gaza palestinese come "un'arma di guerra". A rilanciare la denuncia è il n°1 dell'Unrwa, l'agenzia Onu che assiste i palestinesi. Alla Bbc, Lazzarini ha detto: "Non ho più parole per descrivere la miseria e la tragedia della gente a Gaza, che da due mesi non riceve più alcun aiuto". "La fame dilaga, le persone sono stremate, possiamo aspettarci che dalle prossime settimane la gente muoia più per mancanza di cibo che per le bombe". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

