Ong soccorre 2 natanti carichi di migranti evacuazione medico sanitaria per 16 che stanno male

La Ong Solidaire ha condotto un'importante operazione di soccorso, evacuando 16 migranti in condizioni critiche. Trasbordati sulla motovedetta Cp312 della Guardia Costiera, i migranti, tra cui 9 sudanesi, 2 donne e 5 minori, erano stati recuperati durante due interventi Sar e sono stati sbarcati a Lampedusa per ricevere assistenza medico-sanitaria.

Evacuazione medico sanitaria per 16 migranti soccorsi dalla ong Solidaire e trasbordati sulla motovedetta Cp312 della guardia costiera che li ha sbarcati a Lampedusa. I migranti fanno parte di due diversi interventi Sar: 9 sudanesi, fra cui 2 donne e 5 minori, erano, assieme ad altri, su un.

