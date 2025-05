Ong piazzata pro-migranti per spillare altri soldi

Le recenti installazioni artistiche dinanzi al Parlamento europeo mettono in luce il controverso ruolo delle ONG nel dibattito sull'immigrazione. Criticate per perseguire interessi economici, queste organizzazioni sembrano avvantaggiarsi delle politiche europee pro-immigrazione, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini. L'Europa si trova così a un bivio tra accoglienza e necessità di una gestione sostenibile del fenomeno migratorio.

Che l’Unione europea, o almeno buona parte dei partiti che la governano, faccia il tifo per le Ong e le loro politiche immigrazioniste, è cosa nota. In questi giorni, per, chi dovesse trovarsi a transitare davanti alla sede di Bruxelles del Parlamento europeo, verrebbe accolto da decine di installazioni rappresentanti i “barconi” delle Organizzazioni non governative. Una scena surreale che ha mandato su tutte le furie l’eurodeputata leghista Silvia Sardone: «Oggi la piazza di fronte al Parlamento Europeo sembra un ritrovo di un centro sociale. Un centinaio di “installazioni d’arte” rappresentate da barche con un chiaro messaggio pro accoglienza». Si tratta di un’iniziativa portata avanti da AWO International, associazione per lo sviluppo della cooperazione e dell’azione umanitaria. «Il manifesto dell’evento chiede alle istituzioni europee di creare un sistema di asilo europeo equo- spiega Sardone -, di rafforzare la coesione sociale, sostenere l’integrazione, di portare avanti progetti di accesso facilitato al mercato del lavoro e opportunità di ricongiungimento familiare, di sviluppare la cultura dell’accoglienza, di ampliare le vie d’ingresso legali e sicure per i migranti. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ong, piazzata pro-migranti per spillare altri soldi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tensione a Lampedusa: rimosse lenzuola con messaggi pro-migranti, il vicesindaco interviene, “Fatelo a casa vostra”

Da msn.com: Dopo il naufragio di un gommone, alcune ong hanno esposto striscioni in piazza ... per lasciarli passare”, un chiaro messaggio pro-migranti dopo il naufragio di un gommone avvenuto nelle acque ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Luca Traini condannato a 12 anni : Tentò una strage di migranti

La Suprema Corte ha anche confermato il diritto al risarcimento per le vittime e per le parti civili "Nel comportamento di Traini non c'è odio razziale - aveva sottolineato nella sua arringa l'avvocato difensore di Traini -, i neri vengono identificati da lui come i responsabili dello spaccio di droga nella provincia di Macerata e come responsabili della morte di Pamela Mastropietro, potevano essere anche gialli o pellerossa e il discorso sarebbe stato lo stesso.