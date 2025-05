One woman show con la Persia

Un viaggio travolgente nella carriera di Valentina Persia, un'artista che ha saputo brillare per trent'anni sotto i riflettori. Domani sera, alle 21, il Teatro Sperimentale di Ancona ospita il suo nuovo one woman show "Ma Che Te Ridi?", un'ode alla vita e all'arte, ricca di emozioni e risate imperdibili.

Un viaggio emozionante nei cinquanta anni di vita di un'artista che ne ha trascorso trenta sotto i riflettori. Stiamo parlando di Valentina Persia, che domani sera (ore 21) porterà al Teatro Sperimentale di Ancona il suo nuovo spettacolo dal titolo ' Ma Che Te Ridi? '. Si tratta di un 'one woman show' in cui Persia invita il pubblico a riscoprire il suo percorso fatto di risate, emozioni e ricordi indimenticabili. Tra imitazioni irresistibili, barzellette spassose, canzoni e momenti di toccante intimità, lo spettacolo celebra la sua inesauribile energia e il legame unico con il pubblico. 'Ricordatevi di sorridere anche nei momenti difficili: un sorriso triste è sempre meglio della tristezza di non saper più sorridere'. Questo il motto di Valentina, attrice, comica e ballerina dal talento inimitabile, amata per la sua travolgente simpatia e la sua presenza scenica unica.

