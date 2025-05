One Health presentato il primo ' Global curriculum' per professionisti

Il 14 maggio, a Roma, è stato presentato il primo Global Curriculum per professionisti nel campo del One Health, durante la seconda edizione del Forum. Esperti hanno sottolineato l'importanza di un percorso formativo multidisciplinare che integri ambiente, benessere umano e animale, formando specialisti capaci di affrontare le interconnessioni tra queste aree cruciali per la salute globale.

Alla seconda edizione del Forum, esperti 'sempre più collegati ambiente, benessere umano e animale' Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Un percorso formativo codificato per coniugare diversi ambiti multidisciplinari e formare esperti sull'interdipendenza tra la salute umana, quella animale e i

