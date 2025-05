One Health presentato il primo ‘Global curriculum’ per professionisti

Il primo 'Global Curriculum in materia One Health' italiano è stato presentato, offrendo un percorso formativo innovativo per professionisti. Questo curriculum multidisciplinare mira a educare esperti sull'interconnessione tra la salute umana, animale e il benessere dell'ecosistema, promuovendo un approccio integrato e sostenibile per affrontare le sfide globali della salute.

(Adnkronos) – Un percorso formativo codificato per coniugare diversi ambiti multidisciplinari e formare esperti sull'interdipendenza tra la salute umana, quella animale e il benessere dell'ecosistema. Sono i contenuti del primo 'Global curriculum in materia One Health' italiano, un approccio fondamentale e ormai imprescindibile in un mondo dove i professionisti della medicina, della veterinaria e dell'ambiente

One Health, presentato il primo ‘Global curriculum’ per professionisti

One Health: in Italia il primo Curriculum Globale per integrare salute umana, animale e ambientale

Il primo curriculum globale italiano sulla One Health avviato a roma per formare esperti multidisciplinari

