One Health presentato il primo ‘Global curriculum’ per professionisti

Adnkronos presenta il primo 'Global Curriculum' italiano in materia di One Health, un innovativo percorso formativo che unisce diverse discipline per preparare esperti capaci di comprendere l'interdipendenza tra salute umana, animale e benessere dell'ecosistema. Un passo fondamentale verso un approccio integrato e sostenibile per affrontare le sfide globali della salute.

(Adnkronos) – Un percorso formativo codificato per coniugare diversi ambiti multidisciplinari e formare esperti sull'interdipendenza tra la salute umana, quella animale e il benessere dell'ecosistema. Sono i contenuti del primo 'Global curriculum in materia One Health' italiano, un approccio fondamentale e ormai imprescindibile in un mondo dove i professionisti della medicina, della veterinaria e dell'ambiente . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

One Health, presentato il primo 'Global curriculum' per professionisti

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Un percorso formativo codificato per coniugare diversi ambiti multidisciplinari e formare esperti sull'interdipendenza tra la salute umana, quella animale e il benessere dell'ecosistema.

One Health: in Italia il primo Curriculum Globale per integrare salute umana, animale e ambientale

Segnala repubblica.it: Obiettivo delle nuove linee guida è quello di interconnettere le diverse discipline coinvolte. Il documento è stato redatto da oltre 70 scienziati provenienti ...

Non c’è salute umana senza quella della natura: One Health al centro del congresso Sibs

Da greenreport.it: One Health, due parole che ne descrivono una: salute intesa come benessere. Questo il leitmotiv del 97° congresso della Società italiana di biologia sperimentale (Sibs), che ha aperto i lavori nella p ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il primo bacio tra Belen Rodriguez e il nuovo compagno Antonino Spinalbese

Sul numero di? Chi?in edicola da mercoled? 4 novembre, le immagini del weekend romantico e del primo bacio di Belen Rodriguez con il nuovo compagno, l'hairstylist Antonino Spinalbese.