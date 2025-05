Omicidio Tortolani rinvio a giudizio per Luca Agostino | il processo in Corte d’Assise si aprirà il 15 settembre

Luca Agostino, 42 anni, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Armando Tortolani, imprenditore edile ucciso a coltellate il 19 maggio 2024 a Villa Latina, Frosinone. Il processo in Corte d'Assise avrà inizio il 15 settembre, dopo la decisione del GUP del Tribunale di Cassino al termine dell'udienza.

È stato rinviato a giudizio Luca Agostino, 42 anni, accusato dell’omicidio di Armando Tortolani, l’imprenditore edile di 42 anni ucciso a coltellate il 19 maggio 2024 a Villa Latina, in provincia di Frosinone. Lo ha stabilito ieri il GUP del Tribunale di Cassino al termine dell’udienza. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Omicidio Tortolani, rinvio a giudizio per Luca Agostino: il processo in Corte d’Assise si aprirà il 15 settembre

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio a Villa Latina, Luca Agostino rinviato a giudizio. A settembre la corte d’assise

Si legge su ilmessaggero.it: Un anno fa, era il 19 maggio 2024, si consumò il delitto a Villa Latina, dove il 43enne del posto, Armando Tortolani, per tutti “Armandino”, fu accoltellato in strada nel corso ...

Omicidio Tortolani in Assise

Scrive ciociariaoggi.it: Ieri l’udienza preliminare dal gup a carico di Luca Agostino. Contestata l’aggravante dei futili motivi. Il giudice ha accolto la richiesta dei legali di parte civile e ordinato al pm di modificare il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Concorso in omicidio stradale: sei indagati rinviati a giudizio per la morte di un bambino di 7 anni

Il 16 agosto del 2018, la famiglia Castelli stava viaggiando in auto durante una vacanza in Sicilia, quando sono stati travolti da un'altra vettura e colpiti da una barriera stradale.