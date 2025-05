Omicidio premeditato ecco perché Dassilva tese un agguato a Pierina

L'omicidio premeditato di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 14 maggio 2025, configura un agguato efferato. Louis Dassilva, l'unico indagato, avrebbe pianificato meticolosamente il crimine, mirato a colpire l'anziana. Le accuse della procura delineano un quadro inquietante, rivelando le intenzioni malefiche di Dassilva già dal pomeriggio precedente al delitto.

Rimini, 14 maggio 2025 – Quello a Pierina Paganelli sarebbe stato un vero e proprio agguato. Un delitto pianificato, secondo la procura di Rimini, dall’unico indagato Louis Dassilva, il quale avrebbe appunto “premeditato” di uccidere l’anziana già dal pomeriggio. Secondo le accuse cristallizzate dal pm Daniele Paci nella notifica del fine indagini, infatti, Dassilva “avendo saputo che Pierina Paganelli si sarebbe recata da sola all’adunanza dei testimoni di Geova, ne attendeva il rientro e, all’interno di un vano privo di illuminazione elettrica, le infliggeva 29 coltellate”. Rimini 11-02-2025 - Omicidio Paganelli Louis Dassilva cam 3 incidente probatorio. Manuel Migliorini - Adriapress. Per gli investigatori, insomma, la premeditazione di Dassilva risalirebbe già al pomeriggio del 3 ottobre 2023, quando Louis si era recato nell’appartamento di Manuela Bianchi per scambiare alcune parole con l’amante e il fratello di lei, Loris Bianchi, giunto in via del Ciclamino per cenare con la sorella e la nipote. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio premeditato, ecco perché “Dassilva tese un agguato a Pierina”

