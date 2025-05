Omicidio Poggi perquisita casa Sempio

I Carabinieri hanno effettuato perquisizioni nella casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco. Le operazioni hanno coinvolto anche le abitazioni dei genitori e di due amici di Sempio, con l'obiettivo di raccogliere elementi utili all'indagine, come riportato dal Tg1.

