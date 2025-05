Omicidio Pierina Paganelli cosa è emerso dalle indagini su Dassilva

L'omicidio di Pierina Paganelli ha segnato profondamente la comunità, dando luogo a un'inchiesta di diciannove mesi che ora giunge al termine. Nuove rivelazioni emergono, focalizzandosi su Louis Dassilva, aprendo potenziali strade per il processo. I dettagli di questa complessa vicenda continuano a suscitare interesse e preoccupazione.

L’inchiesta sull’ omicidio di Pierina Paganelli, durata diciannove mesi, ha concluso la fase investigativa e apre ora la via al processo. Nel frattempo sarebbero emerse nuove piste, una in particolare su Louis Dassilva. L’omicidio di Pierina Paganelli. Il caso di Pierina Paganelli ha scosso profondamente la comunità di Rimini. La donna, un’anziana residente, è stata brutalmente uccisa a coltellate nel garage della sua abitazione il 3 ottobre 2023. Le indagini si sono concentrate su Louis Dassilva, vicino di casa della vittima, che è stato l’unico indagato. L’inviato Valerio Scarponi ha seguito da vicino gli sviluppi del caso, trascorrendo oltre 150 giorni in diretta televisiva sul posto e realizzando l’ultima intervista a Dassilva prima del suo arresto. Scarponi ha evidenziato possibili omissioni nelle indagini, mettendo in discussione la prova principale contro Dassilva e portando la procura della Repubblica a disporre nuovi test. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Omicidio Pierina Paganelli, cosa è emerso dalle indagini su Dassilva

