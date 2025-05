Omicidio Paganelli accusato Dassilva | per la Procura è delitto premeditato

La Procura di Rimini accusa Louis Dassilva di omicidio premeditato per la morte di Pierina Paganelli. Le indagini preliminari si sono concluse, confermando il coinvolgimento del senegalese, in custodia cautelare dal luglio scorso, a seguito delle dichiarazioni della nuora della vittima. Il caso solleva interrogativi sulla dinamica del delitto e sull'identità del suo colpevole.

L'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli chiude il cerchio contro Louis Dassilva. La Procura di Rimini ha infatti ufficialmente concluso la fase delle indagini preliminari e punta tutto contro il senegalese, in custodia cautelare in carcere dal luglio scorso, dopo che la nuora della 78enne ammazzata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, Manuela .