Un omicidio sconvolgente scuote il Viterbese: Abdelkrim Cheheb, 36enne di origini marocchine, è stato trovato privo di vita nel bosco del Monte Fogliano, con evidenti segni di violenza. Le indagini si concentrano su una possibile connessione con attività di spaccio, aprendo un inquietante scenario di crimine nella quiete della natura.

Abdelkrim Cheheb, 36enne di origini marocchine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, nel bosco del Monte Fogliano, in provincia di Viterbo 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Omicidio nei boschi del Viterbese, si segue pista dello spaccio

Da msn.com: È stato eseguito questa mattina a Viterbo l'esame autoptico, sul corpo di Abdelkrim Cheheb, il 36enne di origini marocchine, trovato ucciso a colpi di arma da fuoco, nel bosco del Monte Fogliano, in p ...

Scrive rainews.it: Sarebbero stati due colpi d'arma da fuoco, al petto e al collo, a uccidere Abdelkrim Cheheb, il 36enne senza fissa dimora ritrovato sabato pomeriggio in in un riparo di fortuna nascosto dei boschi di ...

Si legge su rainews.it: Il corpo di Abdelkrim Cheheb, senza fissa dimora originario del Marocco, trovato sabato in un rifugio di fortuna in un'area nota per essere teatro di spaccio ...

