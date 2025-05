omicidio lulli confermata la condanna a 5 anni per ambera

Pesaro, 14 maggio 2025 – La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione per Ambera Saliji, 29 anni, accusata di concorso anomalo in omicidio. La sentenza riguarda l'uccisione di Ismaele Lulli, il 17enne assassinato a Sant’... il 19 luglio di dieci anni fa.

Pesaro, 14 maggio 2025 – Confermata la condanna a cinque anni di reclusione per concorso anomalo in omicidio per Ambera Saliji, 29 anni. Questa mattina in Corte di appello ad Ancona è stata pronunciata la sentenza per l’uccisione di Ismaele Lulli, il 17enne ucciso il 19 luglio di 10 anni fa a Sant’Angelo in Vado. La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Il processo era a carico della ex ragazza della vittima, presente in aula. Fu lei a inviare a Ismaele un messaggio in cui gli dava appuntamento a una fermata dell'autobus fuori dal paese di Sant'Angelo in Vado. Di fatto lo consegnò nelle mani di Igli Meta, il suo fidanzato dell’epoca e dell’amico Marjo Mema che, dopo averlo condotto in un bosco, lo legarono a una croce e lo uccisero dopo crudeli torture. I due sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo ma la posizione della ragazza era rimasta in sospeso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it