Omicidio Garlasco poco fa la notizia su Andrea Sempio Il blitz dei carabinieri in casa

A distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco Andrea Sempio, già coinvolto nell’inchiesta e precedentemente prosciolto, è stato nuovamente indagato dalla Procura di Pavia. L’accusa nei suoi confronti è di concorso in omicidio, in relazione alla morte della giovane avvenuta il 13 agosto 2007. Attualmente, Andrea Sempio risulta indagato per concorso in omicidio con ignoti o con Alberto Stasi. Le indagini sono ancora in corso, e si attendono ulteriori sviluppi. Sviluppi che potrebbero arrivare dopo il blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e nell’abitazione dei suoi genitori. Durante la perquisizione sono stati sequestrati telefoni e pc. Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri, su mandato della procura di Pavia, hanno dato il via a una serie di perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it