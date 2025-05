Omicidio di Garlasco scandagliato il cavo Bozzoni a Tromello | dal fondale spuntano un martello e il bracciolo di una sedia

Il giallo dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuove scoperte. Il cavo Bozzoni a Tromello rivela un martello e il bracciolo di una sedia, portando alla luce inquietanti elementi del passato. A distanza di diciotto anni, il mistero che ha scosso l'Italia continua a tormentare, riportando alla memoria il tragico evento dell'agosto 2007.

Garlasco (Pavia), 14 maggio 2025 – Tutto daccapo. Ancora una volta, la realtà del delitto di Chiara Poggi è condannata a ripetersi e a ripartire dal 13 agosto del 2007, quando la ragazza di 26 anni fu massacrata nella villetta di famiglia in un paese deserto per le ferie. Diciotto anni dopo, con Alberto Stasi, il colpevole condannato in via definitiva, ora in semilibertà, si cerca l'arma del delitto. La casa della nonna . Uno stretto canale irriguo, dal fondale fangoso, costeggia una vecchia cascina a Tromello, paesino a 10 minuti da Garlasco. Mattoni sbrecciati, intonaci precari e un ponticello vecchio di qualche secolo si affacciano nell'acqua scura, bassa. I volti dei curiosi stretti accanto alle telecamere che guardano giù. È nel letto del cavo Bozzoni che i carabinieri cercano un attizzatoio, quello che secondo un testimone, anonimo, che si è confidato con le "Iene", sarebbe stato gettato da una ragazza nell'acqua, poco dopo l'omicidio.

