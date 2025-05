Omicidio di Garlasco nel canale trovato anche un martello

Nel caso dell'omicidio di Garlasco, il ritrovamento di un martello nel canale riaccende le speranze di chiarire la dinamica della tragica morte di Chiara Poggi. Secondo il medico legale, l'arma potrebbe essere stata utilizzata nell'omicidio, ma saranno necessarie indagini approfondite per accertarne la funzione e il coinvolgimento nella vicenda.

Per il medico legale Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con un martello ma servono indagini approfondite per conoscere la natura dell'arnese ritrovato nella roggia 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio di Garlasco, nel canale trovato anche un martello

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio di Garlasco, nel canale trovato anche un martello

Come scrive ilgiornale.it: Per il medico legale Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con un martello ma servono indagini approfondite per conoscere la natura dell'arnese ritrovato nella roggia ...

Garlasco, trovato martello nel canale di Tromello: potrebbe essere l'arma del delitto? La scoperta vicino casa della nonna delle gemelle Cappa

Scrive msn.com: Un martello è stato rinvenuto oggi, mercoledì 14 maggio, dai Vigili del fuoco durante le operazioni di dragaggio in un piccolo corso d’acqua a Tromello, a pochi chilometri ...

Garlasco, trovato un martello nel canale prosciugato: «Ricerche positive, sarà analizzato»

Si legge su msn.com: Spunta un martello ritenuto «interessante» dal canale di Garlasco dragato oggi (14 maggio) dai vigili del fuoco. Nessuna traccia invece dell'attizzatoio che cercavano i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Droga a Roma : coinvolti fratelli Bianchi, omicidio di Willy

I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droga e tentata estorsione.