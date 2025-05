Omicidio Chiara Poggi trovati oggetti nel canale di Tromello | “Potenzialmente utili alle indagini”

Nel contesto delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, alcuni oggetti sono stati rinvenuti nel canale di Tromello, potenzialmente utili per fare chiarezza sul delitto avvenuto a Garlasco. Le perquisizioni, condotte da carabinieri e vigili del fuoco, si concentrano a pochi chilometri dalla villetta dove si è consumata la tragedia. continua a leggere...

Nel giorno delle perquisizioni che rientrano nelle indagini sul delitto di Garlasco, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato oggetti potenzialmente utili nel canale di Tromello, a pochi chilometri dalla villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. 🔗Leggi su Fanpage.it

Omicidio chiara Poggi, trovati oggetti nel canale di Tromello: "Potenzialmente utili alle indagini"

Esclusiva Garlasco, dietro la scia di suicidi la verità su Chiara Poggi

Garlasco, il caso Chiara Poggi si complica: suicidi collegati alla vicenda?

