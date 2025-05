Omicidio Chiara Poggi chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra | gli amici di Andrea Sempio perquisiti oggi

Oggi si intensificano le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, con la perquisizione delle abitazioni di Roberto Freddi e Mattia Capra, amici di Andrea Sempio. Mentre si cerca l'arma del delitto nel canale di Tromello, i due non risultano al momento indagati, ma rimangono coinvolti nelle ricerche in corso.

Mentre si cerca l'arma del delitto di Garlasco in un canale nella zona di Tromello, sono state perquisite le case di due amici di Andrea Sempio: si tratta di Roberto Freddi e Mattia Capra, amici anche del fratello di Chiara Poggi. Non sono al momento indagati. 🔗Leggi su Fanpage.it

Omicidio Chiara Poggi, chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra: gli amici di Andrea Sempio perquisiti oggi

A sinistra Chiara Poggi, a destra Andrea Sempio (foto AGF)

