Omicidio a Milano ragazzino di 15 anni uccide una donna in casa sua

Un tragico omicidio ha scosso il quartiere Morivione di Milano, dove un ragazzino di 15 anni ha aggredito e ucciso una donna di 82 anni nel suo appartamento. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio, ha avuto inizio con una discussione che si è trasformata in una violenza fatale.

La discussione, poi l’aggressione fatale. Tutto tra quattro mura, all’interno della sua casa in zona Morivione. Una donna di 82 anni è stata strangolata e uccisa nel proprio appartamento di via Bernardino Verro nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio. Ad ucciderla, secondo le prime informazioni. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Omicidio a Milano, ragazzino di 15 anni uccide una donna in casa sua

Aggiornamenti pubblicati da altri media

