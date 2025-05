Omaggio speciale a Vasco Rossi Firenze gli consegna le chiavi della città

Firenze si prepara a celebrare il grande Vasco Rossi il 9 giugno, un giorno che rimarrà impresso nei cuori dei suoi fan. Palazzo Vecchio ospiterà un evento storico, durante il quale il cantautore riceverà le chiavi della città, un gesto simbolico che testimonia l’affetto e la stima della città per un artista che ha saputo toccare l’anima di molti.

FIRENZE – Il 9 giugno si preannuncia una data memorabile per Firenze e per i tanti fan di Vasco Rossi. Palazzo Vecchio si aprirà per accogliere il Blasco, pronto a ricevere un riconoscimento speciale: le chiavi della città. Un gesto simbolico, ma intriso di profondo affetto, con cui Firenze intende esprimere la sua gratitudine a un artista che ha segnato la colonna sonora di intere generazioni. Nei giorni precedenti, il 5 e il 6 giugno, all’Ippodromo del Visarno il cantante emiliano si esibirà in due tappe del suo tour. Come riporta la sindaca di Firenze Sara Funaro sui social: “Il 9 giugno sarà davvero una splendida giornata. Vasco Rossi sarà a Palazzo Vecchio per ricevere le chiavi della città: un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it