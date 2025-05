Oltre 63 milioni di euro per 60 progetti pnrr a Pescara | 11 quelli completati

A Pescara, oltre 63 milioni di euro sono stati destinati a 60 progetti legati al PNRR, di cui 11 già completati. Con un anno e mezzo rimasto per concludere i lavori, il focus è sulla transizione ecologica e sostenibile, in vista della scadenza finale entro il 2026. I cantieri, fisici e non, si preparano a chiudere.

Ancora un anno e mezzo di tempo per completare gli interventi finanziati con il pnrr. Entro la fine del 2026 i cantieri (fisici e non) dovranno chiudere i battenti. Sì perché quando parliamo di Piano nazionale di ripresa e resilienza parliamo di interventi che guardano alla transizione ecologica.

