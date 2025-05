Oltre 5000 pazienti europei ogni mese scelgono l’Albania per le cure mediche | il ruolo dell’Albanian Health Agency

Ogni mese, oltre 5.000 pazienti europei scelgono l'Albania per le proprie cure mediche. L'Albanian Health Agency si distingue come leader nel turismo sanitario, offrendo un modello che combina qualità, empatia e accessibilità. Questa tendenza conferma l'Albania come una delle principali destinazioni sanitarie emergenti in Europa, attirando pazienti da tutta Italia e oltre.

L’Albania si conferma una delle destinazioni sanitarie emergenti in Europa. Con oltre 400 pazienti ogni mese, Albanian Health Agency si posiziona come punto di riferimento per il turismo medico, grazie a un modello che unisce qualità, empatia e accessibilità. Ogni mese, pazienti provenienti da Italia, Germania, Francia, Regno Unito e altri Paesi europei si affidano ad AHA per ricevere trattamenti medici in strutture selezionate, con un approccio centrato sulla persona. Un servizio sanitario personalizzato e umano:. AHA si prende cura di tutto il percorso del paziente: dalla consulenza iniziale gratuita alla selezione della clinica certificata, fino alla gestione del viaggio e del supporto post-operatorio, offrendo un’assistenza empatica e multilingue, in particolare in lingua italiana. “Il nostro obiettivo non è solo offrire una cura, ma restituire fiducia, benessere e serenità a ogni paziente,” afferma il team AHA. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Oltre 5000 pazienti europei ogni mese scelgono l’Albania per le cure mediche: il ruolo dell’Albanian Health Agency

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Oltre 5000 pazienti europei ogni mese scelgono l’Albania per le cure mediche: il ruolo dell’Albanian Health Agency

Come scrive tpi.it: L’Albania si conferma una delle destinazioni sanitarie emergenti in Europa. Con oltre 400 pazienti ogni mese, Albanian Health Agency si posiziona come punto di riferimento per il turismo medico, grazi ...

Fibrillazione atriale. I pazienti europei sono scontenti della terapia anticoagulante

Riporta quotidianosanita.it: 02 SET - Oltre ... pazienti in Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Dagli stessi dati, emerge anche una certa insoddisfazione dei pazienti affetti da questa condizione in tutta ...

Carenza farmaci. Oltre l'86% dei farmacisti ospedalieri europei ha difficoltà nel reperire medicinali. Anche oncologici e cardiovascolari

Lo riporta quotidianosanita.it: L'Italia è tra i paesi con le più gravi carenze di farmaci per patologie cardiovascolari (oltre ... pazienti e non agli interessi commerciali. Infine, abbiamo bisogno che la Commissione europea ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maxi focolaio di Dengue a Fano: oltre 100 casi confermati, 50% dei pazienti ricoverati

Il focolaio di Dengue a Fano, nelle Marche, ha raggiunto oltre 100 casi confermati, con circa la metà dei pazienti ricoverati.