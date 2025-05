Olly nessun rimpianto sull’Eurovision 2025 | Orgoglioso della decisione che ho preso

Olly, senza rimpianti per l'Eurovision 2025, esprime orgoglio per la decisione di dedicarsi al suo tour. "Era vitale per me", dichiara, dopo la prima semifinale del contest che ha visto Lucio Corsi, con "Volevo essere un duro", prendere il suo posto vincente, "Balorda nostalgia", presentato a Sanremo 2025. Una scelta consapevole e determinata.

“Per me era vitale fare questo tour”. La prima delle due semifinali dell’ Eurovision Song Contest 2025 è andata in scena martedì 13 maggio: al posto del vincitore di Sanremo 2025, ovvero Olly con il brano Balorda nostalgia, c’è Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Una scelta che Olly ha preso per preservare il tour (ma non solo), che cade proprio nello stesso periodo: così, il secondo classificato a Sanremo ha emozionato la platea dell’Eurovision. Ma, per Olly, nessun rimpianto. Olly, nessun rimpianto sulla rinuncia all’Eurovision Song Contest 2025. Il 13 maggio, oltre alla prima semifinale dell’ Eurovision 2025, si è tenuto anche il concerto di Olly a Roma. Sul palco, il giovane artista ha parlato apertamente, un po’ a sorpresa, della sua decisione di rinunciare all’Eurovision. Come da tradizione, infatti, è il vincitore di Sanremo a prendere parte alla competizione. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Olly, nessun rimpianto sull’Eurovision 2025: “Orgoglioso della decisione che ho preso”

