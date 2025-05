Olimpia Teodora celebra una stagione di successi a Marina di Ravenna

L’Olimpia Teodora festeggia una stagione trionfante a Marina di Ravenna con una serata indimenticabile al Bagno Hookipa. Le atlete, protagoniste di un evento di gala, hanno avuto l'opportunità di auto-premiarsi, celebrando le qualità uniche emerse durante il campionato e rendendo omaggio ai traguardi raggiunti con impegno e passione.

Serata di festa per l’Olimpia Teodora al Bagno Hookipa di Marina di Ravenna, dove si è celebrata la fine di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni. Le ragazze hanno gestito un piccolo show durante il quale si sono auto-premiate per le caratteristiche più singolari messe in luce in campo, nello spogliatoio o durante le trasferte. Tanti arrivederci, qualche addio e qualche lacrima, come quelle della capitana Pirro che ha avuto l’onere del discorso finale, nel quale ha sottolineato l’unità del gruppo, chiave decisiva per i buoni risultati raggiunti: 15 vittorie su 26 partite, quinto posto finale, la capocannoniera del girone ( Ilaria Casini, 513 punti, quasi 20 di media) e l’anomalo dato del maggior numero di set giocati (110) fra le 55 squadre della B1. Con quello disputato e perso a Padova, nell’ultima giornata, i tie-break giocati sono saliti a 11 (anche questo è record) di cui sei vinti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Teodora celebra una stagione di successi a Marina di Ravenna

