Oli e metalli pesanti sversati nel terreno nei guai ditta di Massarosa

Un grave caso di inquinamento ha coinvolto una ditta di Massarosa, specializzata nella manutenzione e vendita di mezzi meccanici. Sversamenti di oli e metalli pesanti nel terreno hanno portato le autorità a avviare un'indagine condotta dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale, sollevando preoccupazioni per l'impatto ambientale e la salute pubblica.

Massarosa (Lucca), 14 maggio 2025 – Un inquinamento definito "grave" dei terreni intorno a una ditta di Massarosa attiva nel settore della manutenzione e vendita di mezzi meccanici di movimentazione terra. Ditta finita al centro dell'indagine condotta dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Viareggio sotto il coordinamento del sostituto procuratore Lucia Rugani della Procura di Lucca. Le indagini hanno accertato lo sversamento di idrocarburi e metalli pesanti nei terreni circostanti, poiché l'azienda aveva realizzato, senza le autorizzazioni ambientali necessarie, un impianto di lavaggio di mezzi meccanici (escavatori e pale) le cui acque venivano convogliate all'interno di una vasca di accumulo reflui che, con l'ausilio di una pompa a immersione (azionata manualmente), venivano sversate senza alcun trattamento o sistema di filtraggio direttamente su un suolo prospiciente non di proprietà.

Oli e metalli pesanti sversati nel terreno, nei guai ditta di Massarosa

