Ok Ue a 17 pacchetto sanzioni a Russia

I rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure mirano a colpire la 'flotta ombra' russa e a contrastare le attività ibride, le violazioni dei diritti umani e l'uso di armi chimiche, in un ulteriore sforzo di pressione su Mosca.

10.54 Via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 Paesi Ue al 17esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nuove misure europee,oltre a colpire ancora la cosiddetta 'flotta ombra' russa, prevedono sanzioni alle attività ibride di Mosca,alle violazioni dei diritti umani e all'uso di armi chimiche. A minacciare Mosca di nuove sanzioni, giorni fa, anche i 'Volenterosi'. "Minimizzeremo conseguenze", ha ribattuto Mosca. Intanto Kiev: sanzioni più aspre se Putin non va a tavolo Istanbul 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sanzioni contro la Russia, primo ok dell’Ue al 17° pacchetto: colpita la flotta ombra e gli autori della disinformazione

ilfattoquotidiano.it scrive: Gli ambasciatori riuniti stamane nel Coreper hanno adottato all'unanimità il provvedimento punitivo. Il via libera definitivo è atteso al Consiglio Affari esteri del 20 maggio ...

Ucraina, la Ue: nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Come scrive informazione.it: Via libera del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Ue, al nuovo pacchetto – il 17esimo - di sanzioni contro la Russia per la guerra in… Leggi ...

La Ue ha approvato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

askanews.it scrive: Roma, 14 mag. (askanews) – Gli ambasciatori dei 27 stati membri dell’Unione Europea hanno approvato un 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prende di mira le nuove petroliere “fantasma” ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina - nuove sanzioni Ue alla Russia: cosa prevede il nuovo pacchetto

Ma il principio che queste imprese debbano essere risarcite è già una vittoria importante dell'Italia, che si è battuta molto all'interno dell'Unione Europea per garantire queste imprese che, nel rispetto delle sanzioni, operano in Russia, ha proseguito Tajani.