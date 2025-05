Oggi un nuovo premier time ma l’opposizione non morde

Oggi si svolge un nuovo premier time alla Camera, ma le opposizioni non sembrano intenzionate a dare battaglia. Dopo un esordio tranquillo al Senato, Giorgia Meloni affronta questa occasione senza il timore di una reazione veemente da parte dell'opposizione, che si prepara a un confronto più cauto e misurato.

È il premier time 2, quello alla Camera, ma per le opposizioni non sarà «la vendetta». Al Senato Giorgia Meloni era andata sul velluto: appuntamento posticipato per la morte del

È il premier time 2, quello alla Camera, ma per le opposizioni non sarà «la vendetta». Al Senato Giorgia Meloni era andata sul velluto: appuntamento posticipato per la morte del papa

La presidente del Consiglio sarà al Senato per rispondere alle interrogazioni a risposta immediata dei partiti che si concentreranno su negoziati per i dazi, rapporti con Trump, spese per la Difesa

Alle 13.30, a Palazzo Madama, è attesa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il premier time, inizialmente rinviato in segno di rispetto per la scomparsa del Pontefice

Meloni oggi in Senato per il premier time: dazi, bollette, migranti e riforme

La scena politica italiana si concentra su Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni interviene alle 13:30 per il premier time, rinviato a seguito della scomparsa del Pontefice.