Oggi un nuovo premier time ma l’opposizione non morde

Oggi si svolge il premier time 2 alla Camera, ma l'opposizione sembra non opporre resistenza. Dopo un incontro agevole al Senato, dove Giorgia Meloni ha affrontato la situazione senza contestazioni, le aspettative per un dibattito acceso si affievoliscono, lasciando trapelare un clima di relativa tranquillità. La tensione politica non trova spazio in questa occasione.

È il premier time 2, quello alla Camera, ma per le opposizioni non sarà «la vendetta». Al Senato Giorgia Meloni era andata sul velluto: appuntamento posticipato per la morte del . Oggi un nuovo premier time ma l’opposizione non morde il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Oggi un nuovo premier time ma l’opposizione non morde

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oggi un nuovo premier time ma l’opposizione non morde

Da ilmanifesto.it: (Politica) È il premier time 2, quello alla Camera, ma per le opposizioni non sarà «la vendetta». Al Senato Giorgia Meloni era andata sul velluto: appuntamento posticipato per la morte del papa, doman ...

Meloni oggi alla Camera, in diretta il premier time dalle 16:00: le interrogazioni su Gaza, riarmo europeo e liste d’attesa

Scrive fanpage.it: In diretta il premier time di Giorgia Meloni alla Camera oggi, mercoledì 7 maggio dalle ore 16:00, per rispondere alle interrogazioni a risposta immediata ...

Proteste, accuse e fantasmi: il premier time infuocato alla Camera

Si legge su tg.la7.it: Dall’irruzione di Magi travestito da fantasma alle accuse su Gaza, armi e sanità: l’Aula si infiamma durante il question time con la premier Meloni.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meloni oggi in Senato per il premier time: dazi, bollette, migranti e riforme

La scena politica italiana si concentra su Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni interviene alle 13:30 per il premier time, rinviato a seguito della scomparsa del Pontefice.