Odontoiatra ' 1mln 350mila bimbi mai dal dentista per problemi economici'

In Italia, oltre 1 milione 350 mila bambini non ha mai visitato un dentista a causa di difficoltà economiche. Una situazione allarmante, considerando che il 95% delle cure odontoiatriche si svolge nel settore privato. Professionisti e istituzioni si confrontano per trovare soluzioni che garantiscano l'accesso alle cure dentali per tutti.

Professionisti e istituzioni a confronto per migliorare accesso a cure dentali oggi per il 95% nel privato Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese "il 95% delle cure odontoiatriche si fanno nel privato e non sempre le famiglie riescono a sostenere i costi". A rimetterci sono "1 mi

