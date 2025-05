Oceanman Cattolica verso il tutto esaurito 700 atleti iscritti da 51 nazioni

Oceanman Cattolica si prepara a diventare il cuore pulsante del nuoto in mare dal 23 al 25 maggio. Con quasi 700 atleti iscritti da 51 nazioni, l'evento si avvicina al tutto esaurito, promettendo emozioni e sfide entusiasmanti. La bella cittadina romagnola si appresta a ospitare un weekend indimenticabile per gli amanti del mare e dello sport.

