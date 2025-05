Occupazione e investimenti

Nel cuore pulsante di Milano, la Regione Umbria lancia una campagna emozionale per l'estate 2025, focalizzandosi sul turismo esperienziale. Con il claim “Guarda. Inspira. Ascolta. Gusta. Tocca. Scopri l’Umbria, in tutti i sensi”, l'iniziativa promuove un'immersione totale nella bellezza e nei sapori di questa terra, stimolando occupazione e investimenti nel settore.

Nel cuore di Milano, la Regione Umbria ha acceso i riflettori sull'estate 2025 lanciando una campagna nazionale emozionale e immersiva. Al centro: il turismo esperienziale, costruito intorno ai cinque sensi. "Guarda. Inspira. Ascolta. Gusta. Tocca. Scopri l'Umbria, in tutti i sensi" è il claim che l'assessore al turismo Simona Meloni ha portato sul palcoscenico delle grandi testate. Una narrazione potente, condivisa anche dal presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni e dal segretario generale Federico Sisti, presenti a Milano proprio a dimostrazione di una strategia istituzionale coesa. Una sinergia che trova forma concreta in un nuovo strumento operativo: il " Bando per il rafforzamento del posizionamento nazionale e internazionale e sostegno alla commercializzazione, anno 2025 " promosso dalla Camera di Commercio dell'Umbria.

msn.com scrive: Nel cuore di Milano, la Regione Umbria ha acceso i riflettori sull’estate 2025 lanciando una campagna nazionale emozionale ...

Fumarola, insistere su investimenti per nuova occupazione

Da msn.com: "La disoccupazione in Sicilia diminuisce, ma resta il doppio della media nazionale? Bisogna utilizzare tutte le risorse delle quali disponiamo, a partire dal Pnrr, e non bisogna disperdere questo risu ...

Cresce l’occupazione, giovanile e al femminile. Investimenti in cinque anni di oltre 2,1 miliardi

Riporta msn.com: LA DISTRIBUZIONE Moderna costituisce un settore strategico per l’economia del Paese e per lo sviluppo della filiera agroalimentare italiana.

Vivid Money arriva in Italia: un'unica app per banking, investimenti e cripto

ARRIVA IN ITALIA VIVID, LA PIATTAFORMA DI BANKING E INVESTIMENTI CHE INSEGNA A FAR CRESCERE I PROPRI RISPARMI.