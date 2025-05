Occhi su Istanbul ma sui colloqui diretti é un rebus Zelensky va Putin rinuncia Trump prevede ottime notizie

Mentre tutti gli occhi sono puntati su Istanbul, i colloqui diretti tra Ucraina e Russia si presentano come un rebus complesso. Volodymyr Zelensky si prepara a dialogare, anche con rappresentanti di secondo piano, mentre Putin delega a Galuzin. Trump, intanto, annuncia ottime notizie, creando un clima di attesa e speranza per una possibile risoluzione del conflitto.

Volodymyr Zelensky parte per la Turchia, e si dice pronto a «qualsiasi formato di negoziato» per porre fine alla guerra, quindi anche a trattative a livello inferiore. Al posto di Putin ci sarà Galuzin Il Presidente russo, Vladimir Putin, ha deciso chi rappresenterà la parte russa nei prossimi negoziati con l’Ucraina a Istanbul. Lo scrive l’agenzia Tass. La delegazione sarà guidata dall’assistente. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Occhi su Istanbul, ma sui colloqui diretti é un rebus. Zelensky va, Putin rinuncia. Trump prevede "ottime notizie"

Secondo ansa.it: Volodymyr Zelensky parte per la Turchia, sperando che Vladimir Putin accetti la sua richiesta di un vertice in presenza. Ma si dice pronto a "qualsiasi formato di negoziato" per porre fine alla guerra ...

Si legge su informazione.it: Istanbul si prepara ad accogliere un vertice cruciale nei tentativi di porre fine alla guerra in Ucraina, iniziata ormai tre anni fa con l’invasione russa. Domani, 15 maggio, le delegazioni di Mosca e ...

Da today.it: Il presidente russo non accetta il colloquio diretto con l'omologo ucraino. Come sono composte le delegazioni e cosa cambia adesso ...

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.