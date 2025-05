Occhi su Istanbul ma sui colloqui diretti é un rebus Zelensky va Putin non parla Trump prevede ottime notizie

Mentre Volodymyr Zelensky si dirige verso Istanbul per cercare un incontro diretto con Vladimir Putin, il clima resta incerto. Tra speranze di negoziati e dichiarazioni di Trump sulle prospettive positive, il futuro del conflitto rimane un enigma. Zelensky è pronto a esplorare ogni forma di dialogo per trovare una soluzione duratura alla guerra in corso.

Volodymyr Zelensky parte per la Turchia, sperando che Vladimir Putin accetti la sua richiesta di un vertice in presenza. Ma si dice pronto a «qualsiasi formato di negoziato» per porre fine alla guerra, quindi anche a trattative a livello inferiore. Del resto, alla vigilia dei colloqui, dal Cremlino non c'è ancora nessuna indicazione che il presidente guiderà la delegazione di Mosca. «Non so se. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Occhi su Istanbul, ma sui colloqui diretti é un rebus. Zelensky va, Putin non parla. Trump prevede "ottime notizie"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Occhi su Istanbul, ma sui colloqui diretti é un rebus

Secondo ansa.it: Volodymyr Zelensky parte per la Turchia, sperando che Vladimir Putin accetti la sua richiesta di un vertice in presenza. Ma si dice pronto a "qualsiasi formato di negoziato" per porre fine alla guerra ...

Colloqui a Istanbul sull'Ucraina: Putin tace, Trump incerto. Zelensky: "Pronti a ogni formato di negoziato"

Segnala today.it: Il leader di Kiev ha fatto sapere che la composizione della delegazione ucraina sarà decisa in base a chi rappresenterà Mosca ai colloqui, che potrebbero protrarsi per almeno due giorni ...

Ucraina, negoziati a Istanbul e incognita Putin. Trump: "Potrei esserci se..."

Da iltempo.it: A poche ore dall'inizio dei colloqui diretti tra Mosca e Kiev a Istanbul, resta un'incognita la presenza del presidente russo Vladimir Putin.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.