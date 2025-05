nxt 13 05 2025 josh briggs tu sei un cancro

Il 13 maggio 2025, NXT si prepara per un incontro epico con Josh Briggs che dichiara senza mezzi termini: "Sei un cancro". In un'atmosfera carica di tensione, Miles Borne e il NQCC fanno la loro entrata trionfale sul ring, pronti a dimostrare che le aspettative sbagliate non fermeranno la loro ascesa verso il titolo.

Ciao Bro di ZW, abbiamo ufficialmente i primi sfidanti ai titoli principali di NXT e pure a quello della TNA, non perdiamo tempo. Hoka Hey Promo: Miles Borne coll'NQCC al completo si presenta sul ring col pubblico che intona il suo nome, Miles è consapevole che non era tra i favoriti alla vittoria e non vuole più nasconderlo, è parzialmente sordo e ciò influisce su come parla e ovviamente su cosa sente, però quando ha eliminato col Dropkick of destiny(ribattezzato così da Corey Graves) Page e Spears ha sentito chiaramente la folla acclamarlo. Non vuole essere conosciuto come il ragazzo sordo ma come colui che alla prima occasione strapperà il titolo a Oba Femi, diventando così il 25 maggio a Battleground NXT Champion..Egoooo..si presenta Ethan Page stufo di tutti questi sentimentalismi, Borne è solo stato fortunato a vincere la Battle Royal.