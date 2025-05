Nuovo stop all’espansionismo di Mediaset in Europa | cosa sta accadendo

Le ambizioni espansionistiche di MediaForEurope (Mediaset) in Europa subiscono un nuovo arresto. Il progetto, sognato da Pier Silvio Berlusconi sin dall'inizio della sua leadership, mirava a conquistare il mercato tedesco attraverso un’OPA su ProsiebenSat1, ma si trova nuovamente bloccato. Cosa si nasconde dietro a questo stallo?

Le mire espansionistiche MediaForEurope (Mediaset) nel Continente si trovano di nuovo ad un punto morto. Il progetto, cullato da Pier Silvio Berlusconi sin da quando ha assunto la guida della holding di famiglia, puntava sulla Germania, attraverso un' OPA sul broadcaster tedesco ProsiebenSat1, per poi valutare altre opportunità in Europa settetrionale a partire dalla Francia. I piani di MFE sono stati messi in crisi dalla contro-OPA lanciata dalla società ceca PPF, che ha rilanciato ad un prezzo più alto, mettendo a rischio l'esito della proposta avanzata da MFE. La concorrenza per la conquista di ProsiebenSat1 non fa bene a nessuno, neanche all'emittente tedesca, che oggi in Borsa perde ben oltre il 7%. Ma anche MFE viaggia in rosso a Piazza Affari con una discesa dell1,6%. Un passo indietro: l'OPA di MFE su ProsiebenSat1.