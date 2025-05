Nuovo stadio San Siro i progetti per Inter e Milan | 4 stili per il Meazza del futuro

Il progetto del nuovo stadio di San Siro, che ospiterà Inter e Milan, prende forma. Con un investimento di oltre un miliardo di euro, le due società hanno avviato una selezione per scegliere lo studio di architettura che darà vita al Meazza del futuro. Quattro rinomate aziende sono in lizza per realizzare questo ambizioso impianto.

Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan entra nel vivo. Le due società hanno indetto una gara per scegliere lo studio di architettura che disegnerà il futuro impianto di Milano da oltre un miliardo di euro di investimenti. In corsa ci sarebbero quattro aziende di fama mondiale, che si sono occupati della realizzazione di altri stadi all'avanguardia nel mondo, dall'Allianz Arena di Monaco agli impianti in Qatar per il Mondiali del 2022. La decisione su chi avrà il compito di eseguire il progetto della struttura da 71.500 posti, sull'attuale area parcheggi di San Siro, dovrebbe essere presa dai due club entro metà giugno. L'iter di acquisizione. Le proprietà Oaktree e RedBird, rispettivamente nerazzurre e rossonere, sono al lavoro in parallelo sull'operazione di acquisto dell'area di San Siro.

